D'Hoore pakt de zege in Lotto Belgium Tour, Vos tweede H.Vviv 05-09-2017 21:12

Jolien d'Hoore heeft de vier kilometer lange proloog in de Lotto Belgium Tour gewonnen. De Belgisch kampioene was net iets sneller dan Marianne Vos. De Nederlandse van WM3 Energie kwam 17 honderdsten te kort op de Belgische. Naast Vos was er met Anouska Koster nog een Nederlandse in de top tien. Koster, ploeggenote van Vos, werd zesde op elf seconden van de winnares.