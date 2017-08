'Sporting wil Botteghin als backup'

Feyenoord zou Eric Botteghin deze zomer nog kwijt kunnen raken aan Sporting Portugal. De Portugezen willen hem als stand-in voor Sebastián Coates en Jeremy Mathieu.

Coates en Mathieu zijn normaal gesproken de vaste centrumverdedigers van Sporting, maar volgens Record wil de club uit Lissabon Eric Botteghin halen als alternatief voor een van de twee centrumverdedigers.

Feyenoord zal Botteghin niet zomaar kwijt willen. De club verkocht Terence Kongolo al aan AS Monaco en de Braziliaan had vorig seizoen een grote rol in het binnenhalen van de landstitel. Met Jan-Arie van der Heijden vormde hij een solide centrale verdediging.

Botteghin ligt in Rotterdamnog vast tot 2019 nadat hij twee jaar terug overkwam van FC Groningen voor 2,5 miljoen euro. Het is voor het eerst dat hij deze zomer aan een transfer wordt gelinkt.