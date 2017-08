De lekkage van waterstoffluoride bij Shell Pernis in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag rond 0.30 uur gedicht, meldt Shell. De stof is binnen het Shell-terrein gebleven, personeel van de oliemaatschappij heeft samen met de hulpdiensten, na identificatie van het probleem, het lek gedicht, aldus een woordvoerder. De brandweer is nog wel aanwezig.

Het is deze maand al de tweede keer dat er problemen zijn. "Wij betreuren het dat we opnieuw voor overlast en onrust hebben gezorgd in de omgeving van onze raffinaderij."

De stof kwam maandagavond met het spoelen van de leidingen vrij. Het is nog niet bekend of de lekkage te maken heeft met de brand bij Shell zaterdagavond.

Fluorwaterstof heeft een zure geur en is ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk.



Lekkage fluorwaterstof Shell Pernis verholpen (Foto: ANP)