PlayStation Plus-games van augustus bekend

Augustus nadert en leden van een PlayStation Plus-abonnement krijgen dan weer enkele games om toe te voegen aan hun verzameling.

Naar de PlayStation 4 komt de explosieve open world-game Just Cause 3 samen met Assassin's Creed: Freedom Cry, de standalone uitbreiding van Assassin's Creed IV: Black Flag. Bezitters van de PlayStation 3 zullen Super Motherload en Snakeball krijgen. Voor de PlayStation Vita worden ten slotte Level 22 en Downwell beschikbaar gemaakt. Downwell kan ook via crossbuy op PlayStation 4 gespeeld worden.