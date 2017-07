Herleef de jaren '50 en '60 in Forza Motorsport 7 Rowin (Racerblade) 25-07-2017 20:55 print

Met een lijst van meer dan 700 auto's mag je wel een hoop variatie verwachten in Forza Motorsport 7. Vorige week werden er al een hoop auto's onthuld van onder andere 'The Big Three', Porsche, Lamborghini en Ferrari. Nu is het de beurt aan de Vintage-auto's.

Nadat Volkswagen vreemd genoeg afwezig was in Forza Horizon 3, verzekert Turn 10 ons ervan dat we niet hoeven te vrezen voor Forza Motorsport 7, want er worden direct drie Volkswagens aangekondigd, waaronder de klassieke 1963 Beetle. Ook onder andere Chevrolet, Ford, Jaguar en Mercedes-Benz komen met een flink assortiment aan minimaal 50 jaar oude auto's. Of wat dacht je van de Auto Union Grand Prix raceauto uit 1939? Benieuwd naar de oudste auto? Dat is (voorlopig) de 1932 Ford Deluxe Five-Window Coupe.

Om de hele lijst met Vintage auto's te bekijken, én de sportauto's die vorige week aangekondigd zijn, klik je hier. Uiteraard nog niet getreurd als je er eentje mist, met ongeveer 200 aangekondigde auto's, hebben we er nog zo'n 500 te gaan. Forza Motorsport 7 komt 3 oktober naar Xbox One en PC.