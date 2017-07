Marko: "Verstappen mag niet weg bij Red Bull" Peterselieman 13-07-2017 00:35 print

Ieder Formule 1-team dat dacht Max Verstappen binnen te kunnen hengelen heeft pech gehad. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zelfs diep in de buidel tasten geen zin, want de Nederlander mag voor geen enkel bedrag weg bij de Oostenrijkse renstal.

Verstappen maakt momenteel een moeizame periode door met vijf uitvalbeurten in de afgelopen zeven races. Vier van de vijf keren was dat door technische problemen. De Oostenrijkers hebben geen verklaring voor de pechreeks van de Nederlander, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo de podiumplaatsen aaneen rijgt.

Het zorgt voor teleurstelling bij Verstappen en ook voor geruchten dat hij mogelijk wel weg zou willen bij Red Bull, iets dat hijzelf ontkent. Ook bij de Oostenrijkse drankjesfabrikant willen ze de Nederlander niet kwijt, zo liet Marko aan Sport Bild weten. "We laten Max niet gaan, ook niet voor honderd miljoen euro. Wij hebben hem in de Formule 1 gebracht en hij maakt een geweldige ontwikkeling door, zijn potentieel is waanzinnig. Ons doel is om met hem wereldkampioen te worden."