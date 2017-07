Froome: "Risico van het vak"

Chris Froome was een van de renners die vandaag betrokken was bij de massale valpartij in de tweede etappe van de Tour de France. De Brit, ook dit jaar favoriet voor de eindzege, liep weinig schade op. Na het wisselen van fiets wist hij weer terug te komen in het peloton.

"Ik ben alleen wat huid kwijt aan mijn achterkant. Dit hoort ook bij de koers, elke keer dat je opstapt, loop je het risico om te vallen. Als het glibberig wordt door de regen, nemen de risico's toe en kan er altijd iets gebeuren. Zeker als het tempo hoog ligt. Een renner voor mij gleed weg en op die snelheid kun je een val niet meer vermijden," aldus de renner van Team Sky.