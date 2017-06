Op EPO betrapte Cardoso: "Ik ben een voorbeeld voor jonge renners" heywoodu 27-06-2017 22:23 print

Dinsdag werd bekend dat Trek-Segafredo-renner André Cardoso betrapt is op het gebruik van EPO. De Portugees zou zaterdag starten in de Tour de France, maar dat gaat uiteraard niet door. Zelf zegt hij niet geheel verrassend onschuldig te zijn.

Op Facebook hangt Cardoso een heel verhaal op over hoe wielrennen zijn droom is en hij nooit iets zou doen om zijn ploeggenoten of hun families in (financieel) gevaar te brengen. "Ik geloof in een schone sport en heb mij altijd gedragen als een schone renner", beweert hij ook nog.

"Ik snap dat ik gelijk als schuldig gezien zal worden, maar dit nieuws is aangekomen als een harde klap en voor mij is het belangrijk om te melden dat ik nooit verboden middelen tot mij heb genomen", aldus Cardoso, die aangeeft zichzelf juist als voorbeeld te zien voor jonge renners.

Hij heeft aangegeven de B-staal te laten openen, in de hoop dat daar geen EPO in te vinden is zodat zijn onschuld bewezen kan worden, iets wat overigens slechts in bijzonder weinig gevallen gebeurt.