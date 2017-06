Van der Poel zondag aan de start bij WK marathon TargaFlorio 23-06-2017 21:32 print

Multitalent Mathieu van der Poel laat zondag het NK op de weg links liggen en kiest voor het WK marathon in het Duitse Singen. Zijn doel is het winnen van het wereldtitel in de mountainbikewedstrijd over 98 kilometer.

Van der Poel was in de afgelopen weken uitstekend in vorm. In deze maand juni stond de 22-jarige renner aan de start in zes wegwedstrijden en wist slechts een keer niet op het podium te eindigen. Bovendien won hij het algemeen, punten- en jongerenklassement in de Franse etappekoers Boucles de la Mayenne. Ondanks de goede vorm was voor Van der Poel de keuze voor het WK niet moeilijk. Van der Poel: “Eigenlijk niet. Al is het wel jammer van het NK. Ik ben nu goed in vorm.”

CX super-star @mathieuvdpoel will be racing in Singen🇩🇪this weekend at the @UCI_MTB Marathon World Champs🌈We wish him good luck 🍀 pic.twitter.com/AusVEHaH25 — UCI Cyclocross (@UCI_CX) 21 juni 2017

In tegenstelling tot het onderdeel crosscountry is de marathon niet olympisch maar vallen er wel punten te verdienen voor de crosscountry. Vanwege zijn olympische ambitie is punten ook een reden om aan de start te verschijnen bij het WK. Van der Poel: “Daarom wil ik nu al punten pakken om straks een betere startpositie te hebben als het er om gaat. In het mountainbiken moet je tijd en ruimte hebben om mensen te kunnen passeren.”

De start van de wedstrijd is zondag om 10.20u.