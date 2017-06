DENK wil in gemeenteraad Amsterdam Redactie 22-06-2017 22:45 print

DENK gaat in elk geval in Amsterdam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden. De partij liet dat donderdagavond weten. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar boekte de beweging, die veel nadruk legt op de positie van mensen met een migratieachtergrond, succes in de hoofdstad.

Met 28.000 stemmen, 6,9 procent van het totaal, werd DENK er groter dan de PVV en de SP. In het stadsdeel Nieuw-West kreeg DENK zelfs de meeste stemmen van alle partijen. Fractievoorzitter Tunahan Kuzu droomt al van vijf zetels in de Amsterdamse raad en een plaats aan tafel bij de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur.

De kans bestaat dat DENK concurrentie krijgt van Artikel 1, de partij van Sylvana Simons die korte tijd bij DENK betrokken was maar teleurgesteld vertrok. Simons heeft eerder gezegd dat haar partij in de hoofdstad wil meedoen. Onduidelijk is nog onder welke naam dat zal gebeuren, want Artikel 1 moet zijn naam wijzigen van de rechter aangezien die al in gebruik was door een antidiscriminatiebureau.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.



