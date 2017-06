'PSG maakt van Oblak duurste doelman ooit' Redactie 18-06-2017 04:43 print

Jan Oblak kan Atlético Madrid voor een torenhoge transfersom inruilen voor Paris Saint-Germain.

Volgens verschillende Spaanse media heeft PSG liefst honderd miljoen euro klaarliggen om de Sloveense keeper over te nemen van Atlético Madrid. Oblak ondertekende eerder dit jaar nog een nieuw contract in de Spaanse hoofdstad voor vijf jaar. Daardoor kan Atlético de hoofdprijs vragen.

Mocht de 24-jarige sluitpost inderdaad voor dat bedrag worden verkocht, dan is hij met afstand de duurste doelman uit de voetbalgeschiedenis. Het record is nu nog in handen van Gianluigi Buffon. Juventus betaalde in 2001 ruim veertig miljoen euro om de Italiaan van Parma te kopen.

Oblak heeft bij Atlético drie seizoenen achter de rug. De Spanjaarden legden hem in de zomer van 2014 vast voor vijftien miljoen euro. Hij kwam toen over van Benfica.