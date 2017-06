President Donald Trump heeft vrijdag de toenaderingspolitiek van zijn voorganger Barack Obama ten opzichte van Cuba afgekeurd. Hij ondertekende een decreet waardoor het individuele Amerikanen moeilijk wordt gemaakt als toerist naar het Caribische eiland te reizen en geld uit te geven dat volgens hem het communistische regime in het zadel houdt. Trump besloot eveneens tot beperkende maatregelen voor zakendeals met het Cubaanse leger.

Familiebezoek of deelname aan culturele, religieuze en wetenschappelijk uitwisselingen blijven wel mogelijk evenals groepsreizen. Amerikaanse maatschappijen die op Cuba vliegen en cruiseschepen die er aanleggen mogen daarmee doorgaan.

"Met God's hulp krijgen we snel een vrij Cuba", zei Trump tijdens een toespraak tot de Cubaanse gemeenschap in Miami in de staat Florida. Het Witte Huis draait het beleid van Obama uit 2014 voor een deel terug, de deur gaat niet dicht. De ambassadeur wordt niet teruggehaald uit Havana en de importregels voor Cubaanse rum en sigaren blijven soepel.

Trump koos vooral in woord en gebaar een harde opstelling tegen Cuba. "We zullen ten aanzien van communistische onderdrukking er niet langer het zwijgen toedoen".



Trump past Cuba-beleid Obama aan (Foto: ANP)