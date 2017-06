Kupers boekt mooie zege in Hengelo, Martina kansloos heywoodu 11-06-2017 19:44 print

Thijmen Kupers heeft tijdens de Fanny Blankers-Koen Games een zeer mooie zege geboekt. De Nederlander was de beste op de 800 meter en brak daarbij door een mooie 'magische grens'.

Kupers liep in een veld met vooral een aantal sterke Kenianen, zoals Timothy Kitum. Wycliffe Kinyamal leek naar de zege te lopen, maar in de laatste bocht zag Kupers een gaatje waar hij in kon duiken. Hij had nog genoeg over en snelde over de finish in een persoonlijk record van 1:44,99 minuten, waarmee de grens van 1:45 nu door vijf Nederlanders doorbroken is.

"Atleten zijn net kleine kinderen, we willen altijd meer, meer en meer en het is nooit goed, maar ik ben nu echt even heel erg blij en dat het nog harder gaat kunnen weet ik zeker", jubelde Kupers. "Ik stond er het hele jaar al fris voor, ben rustig in het dagelijks leven en herstel beter dan vroeger...misschien is dat wel wat je krijgt als je ouder wordt en meer ervaring hebt", lachte de Nederlander.

Op de 200 meter kwam Churandy Martina er niet aan te pas. De sprinter liep met 20,76 seconden naar de vijfde plek. De Brit Daniel Talbot won in 20,36 seconden, voor de Zuid-Afrikaan Anaso Jobodwana (20,62).