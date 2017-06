Inkomens topbestuurders zorg nauwelijks lager Redactie 10-06-2017 13:20 print

In de ouderenzorg is in 2016 ruim 68 miljoen euro besteed aan beloningen voor topbestuurders. Dat is circa 0,3 procent minder dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de Actiz 50, een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg, die de FNV zaterdag heeft vrijgegeven.

2016 was het laatste jaar dat bestuurders in de zorg hun topinkomens konden behouden. Vanaf begin dit jaar moeten vele topbestuurders fors inleveren door de Wet normering topinkomens (WNT). Het maximumsalaris in de (semi-)publieke sector wordt begrensd tot 178.000 euro, de zogenaamde balkenendenorm. Voor een ontslagvergoeding staat maximaal 75.000 euro.

In de lijst grootverdieners in de ouderenzorg voor 2016 staat Wim Driesse van de Stichting Zorggroep bovenaan. Mede door een ontslagvergoeding had hij vorig jaar een inkomen van ruim vier ton.



Inkomens topbestuurders zorg nauwelijks lager (Foto: ANP)