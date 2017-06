FOK!bijenactie haalt €3000 op

Na drieënhalf jaar imkers helpen en FOK!'ers aansporen te doneren is het de FOK!bijenactie toch echt gelukt: 133 individuele donaties hebben nu precies €3000,- in het laatje gebracht. Da's een mooie €22,56 per donatie.

Van het geld is €1581,40 uitgegeven en nog €1419,60 over. Er zijn tot dusver 12 koninginnen, 19 volken met in totaal 950.000 bijen, één bijenkast en een camerasysteem aan imkers door de hele Benelux gedoneerd.

Verder loopt er een actie om imker Liefting aan nieuwe bijtjes, koninginnen en met GPS uitgeruste bijenkasten te helpen, nadat deze enkele maanden geleden brutaal werden gejat. Dit gaat ongeveer een mille kosten.

De actie wordt binnenkort tevens een heuse stichting, zodat er ook op de langere termijn en grotere schaal gedacht kan gaan worden. Suggesties voor een gortdroge stichtingnaam met minstens één memorabel slechte woordspeling zijn zeer welkom.

Daarnaast is ook doneren zeer welkom: lees in het bijentopic meer, stuur superworm direct een pm of dm voor het juiste rekeningnummer en/of like en deel de Facebookpagina.



Door de FOK!bijenactie gedoneerde FOK!bijen.