FOK! Wat een weer: Oudhollands weer

Zo heet het is in juni, zo koud het is in december.

Vandaag is het weerbericht geschreven door uw aller YokiKater. Hieronder vind u zijn bericht.

"Goedemorgen, hier is Yoki met het weerbericht van vandaag, vandaag is het lekker Hollands weer, beetje wind, beetje regen, HEERLIJK!! Koud of warm wordt het niet want dat is het nooit in Nederland. Ok, doei!"

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:22 Zon onder: 21:54 Zonkracht: 7/3





Wikiweetjes van vandaag 1692 De belangrijke havenstad Port Royal op Jamaica zakt na een aardbeving in zee. 1926 De Catalaanse architect Antoni Gaudí wordt aangereden door een tram in zijn woonplaats Barcelona. Hij sterft enkele dagen later. 1973 De Eemshaven wordt door koningin Juliana officieel geopend. 1989 een DC-8 met aan boord de meest talentvolle voetballers van Surinaamse afkomst stort bij de landing op Zanderij bij Paramaribo neer. Slechts 11 mensen overleven de crash. 1993 Prince verandert zijn naam naar een symbool, en hij heet vanaf nu "The Artist formerly known as Prince" (De Artiest die voorheen als Prince bekendstond) of "TAFKAP



LTVDK stond bij zevenbergen te wachten voor een spoorwegovergang (Foto: LTVDK)

