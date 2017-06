Oud-wereldkampioen grasbaanracen De Jong betrapt op doping heywoodu 05-06-2017 21:44 print

De Nederlandse motorcoureur Jannick de Jong is betrapt op het gebruik van verboden middelen. Dat heeft de Nederlandse motorbond KNMV bekendgemaakt.

De grasbaanracer werd op 30 april betrapt na een race in Eenrum, de Dutch Open Grass Track. Over welke verboden stof het gaat is niet bekendgemaakt, wel heeft men laten weten dat De Jong per direct is geschorst. Voor hoe lang is nog niet bekend.

De Jong is bepaald geen kleine naam in het internationale grasbaanracen. In 2015 werd hij als eerste Nederlander ooit wereldkampioen en in de twee jaar daarvoor, net als vorig jaar, eindigde de Fries als tweede in het WK. Anderhalve week geleden won hij in Duitsland nog de eerste Grand Prix van het seizoen.