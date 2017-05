G7 dreigt Rusland met meer sancties BasOne 27-05-2017 21:26 print

De grote industrielanden hebben Rusland met verdere sancties gedreigd. In de slotverklaring van de bijeenkomst van de G7-landen op Sicilië dringen zij aan op de uitvoering van het Minsk-vredesakkoord voor Oost-Oekraïne.

"Sancties kunnen worden afgebouwd als Rusland aan zijn verplichtingen heeft voldaan", aldus de verklaring. "Maar we zijn ook bereid verdere beperkende maatregelen te nemen, om de kosten voor Rusland te verhogen, als de situatie dat vereist."

De inspanningen om een oplossing te vinden in het conflict tussen de pro-Russische separatisten en de Oekraïense regeringstroepen zijn al jaren verzand. Als gevolg van de annexatie van het schiereiland de Krim is Rusland in 2014 uit de toenmalige G8 gezet. De G7-landen Frankrijk en Duitsland bemiddelen in het Oekraïne-conflict, maar tot nu toe zonder doorslaand succes.



G7 dreigt Rusland met meer sancties (Foto: ANP)