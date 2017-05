Loiza Lamers eerste transgender in FHM500 Redactie 22-05-2017 20:22 print

Model Loiza Lamers is de eerste transgender die een plekje heeft bemachtigd in de FHM500, de jaarlijkse lijst van mooiste vrouwen van Nederland. Dat heeft FHM bekendgemaakt.

Stemmen voor de lijst kan nog altijd, maar Loiza heeft inmiddels zoveel stemmen gekregen dat haar een plek in de lijst niet meer kan ontgaan. "Ik vind het geweldig, heel gaaf om te horen", reageert Loiza, die in 2015 Holland's Next Top Model won. "Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat er mensen voor mij waren geweest. Maar dat ik de eerste ben, maakt me trots. Ik vind het een overwinning en het is weer een statement dat ik aan mijn lijstje kan toevoegen."

Een plek in de lijst is in de ogen van Loiza belangrijk voor de acceptatie van transgenders. "Het wordt vaak geroepen dat transgenders steeds meer geaccepteerd worden. Maar ik vind dat acceptatie nog steeds meer kan en meer moet", zegt ze. "Als ik hoor van het homogeweld in Arnhem dan blijkt dat de acceptatie van de LGBT-community nog lang geen honderd procent is. Ik zal daarvoor blijven vechten."

In de lijst van 2017 zal nog een vrouw binnenkomen die als man is geboren. Zij wil echter niet dat bekend wordt dat ze transgender is.



Loiza Lamers eerste transgender in FHM500 (Foto: BuzzE)