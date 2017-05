Overheid besmet met ransomware

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn twee Nederlandse overheidsinstellingen en een organisatie in de energiesector besmet na een hack met gijzelsoftware. Ook zijn er tientallen kwetsbaarheden in overheidssoftware aangetroffen.

Dat blijkt uit een overzicht dat het AD verkreeg na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (wob) bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Tussen 1 januari en 1 april 2017 zijn er 116 cyberincidenten geregistreerd. In vier gevallen gaat het om de zogenoemde ransomware, waarbij hackers losgeld eisen voor documenten die digitaal zijn gegijzeld.

Het NCSC kan niet zeggen hoe vaak de pogingen van hackers in de eerste drie maanden van dit jaar geslaagd zijn en welke schade daarbij is aangericht. Ook is onduidelijk of de instellingen tot betaling van het geëiste losgeld zijn overgegaan.



Overheid besmet met gijzelsoftware (Foto: BuzzT)