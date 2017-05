De man die zaterdagavond tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival op het podium klom en zijn blote billen liet zien is de bekende Oekraïense grappenmaker Vitalli Sediuk. Dat melden Britse media.

Sediuk greep zijn kans bij de pauze-act van oud-winnares Jamala vlak voordat de punten bekend werden gemaakt. De Oekraïner droeg een Australische vlag om zijn schouders en had alle tijd om rustig rond Jamala te lopen en zijn broek te laten zakken. Even later werd hij ingerekend door de beveiliging maar tientallen miljoenen kijkers hadden het toen al gezien.

Sediuk heeft al een enorme staat van dienst als het gaat om relletjes. De 28-jarige man viel in het verleden diverse beroemdheden aan op straat of op de rode loper. Zo kreeg Sediuk klappen van Will Smith toen hij hem in 2012 probeerde te zoenen tijdens de première van Men in Black 3 en kuste hij vorig jaar Kim Kardashian op haar kont. In 2014 kreeg Sediuk tikken van Brad Pitt nadat hij de acteur op de rode loper bestormde en zijn hoofd in zijn kruis duwde.

Ook Miranda Kerr, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Ciara en Gigi Hadid werden slachtoffer van zijn 'grappen'.



Eurovisiestreaker is bekende sterrenbelager (Foto: BuzzE)