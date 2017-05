FIFA-congres vervroegt toewijzing WK 2026

De wereldvoetbalbond FIFA zal de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal 2026 volgend jaar toewijzen en niet in 2020 zoals eerst gepland. Canada, Mexico en de Verenigde Staten hadden dit voorstel gedaan op het FIFA-congres en met 93% van de stemmen voor is besloten de toewijzing met twee jaar te vervroegen.

Het is niet voor niets dat deze drie landen dit voorstel hadden gedaan. Want het trio heeft een gezamelijk bid uitgebracht om het mondiale kampioenschap in 2026 te mogen organiseren. Ze zijn tot nu toe de enige die een concreet bod heeft uitgebracht. Andere geïnteresseerden hebben nu nog drie maanden de tijd om zich te melden.

Het WK van 2026 zullen voor het eerst 48 landen meedoen in de strijd om de wereldtitel. Landen uit Europa en Azië zijn uitgesloten om het WK in 2026 te mogen organiseren, omdat de volgende WK's in Rusland (2018) en Qatar (2022) worden gespeeld. De toewijzing zal daardoor plaatsvinden tijdens het congres dat in 2018 in Moskou in aanloop naar het WK wordt georganiseerd.