'Website NPO on demand uitgesteld'

De vernieuwde on demand-website van de NPO heeft vertraging opgelopen. De Netflix-achtige site NPO Plus, waar de gebruiker gemakkelijk en snel oudere NPO-programma's zou moeten kunnen terugkijken, had begin mei operationeel moeten zijn.

Maar het blijkt moeilijker de site te realiseren dan verwacht. Daarom zal de site niet eerder dan deze zomer operationeel zijn. Dat meldt de Filmkrant donderdag. De testfase moet eind mei zijn afgerond. Daarna wordt een officieel lanceermoment gepland.

De NPO gaat uit van tussen de 300.000 en 400.000 abonnees. Deze betalen een paar euro per maand om reclamevrij en in hoge kwaliteit programma's terug te kijken. Wie nu via de NPO-site programma's kijkt, loopt wel tegen reclames aan. Bovendien laat de kwaliteit van gestreamde programma's vaak te wensen over.

NPO Plus zal ook aanbevelingen gaan doen op basis van het kijkgedrag van de gebruiker, zoals bijvoorbeeld Netflix dat ook doet. "Geen revolutionair concept, maar wel nieuw voor ons", aldus een woordvoerder van de NPO. "De techniek is niet anders dan bij de concurrentie. Waar wij ons mee onderscheiden is toch de inhoud."Eerder kondigde NPO-directeur Frans Klein ook aan dat sommige programma's via de dienst al eerder online dan op televisie te zien zouden moeten zijn.



