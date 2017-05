Wie vanuit Denemarken naar Zweden reist, hoeft geen paspoort meer te laten zien aan de grens. Zweden stopt volgende week met de identiteitscontroles in treinen, bussen en veerboten.

De controles waren vorig jaar ingevoerd omdat Zweden de toestroom van vluchtelingen niet aankon. In 2015 registreerde het land meer dan 160.000 asielaanvragen, ongeveer drie keer zo veel als Nederland. De toestroom is de laatste tijd juist enorm gedaald. "We zullen niet teruggaan naar de niveaus van toen", zei de Zweedse minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman dinsdag.

Op andere plekken en op andere manieren zal Zweden de grensbewaking juist opvoeren. Zo komen er meer bewakingscamera's, röntgenapparaten en kentekenscanners.



Zweden stopt paspoortcontroles (Foto: ANP)