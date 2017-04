Steekpartij Zaandam wordt jongen (16) fataal

Een 16-jarige jongen uit Assendelft (Noord-Holland) is om het leven gekomen nadat hij zaterdagavond was neergestoken in Zaandam. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldde de politie zondagochtend vroeg. Het onderzoek is in volle gang. Er is nog niemand opgepakt.

De jongen werd rond 23.00 uur op straat aangevallen in het centrum van Zaandam. Over de toedracht is nog niets bekend.

