VVD'er Keizer vindt dat hij integer heeft gehandeld

De voorzitter van de VVD, Henry Keizer, heeft vrijdag een omstreden zakendeal verdedigd. In een gesprek met de pers sprak hij tegen dat hij niet integer zou hebben gehandeld bij de overname in 2012 van uitvaartbedrijf De Facultatieve in Den Haag. Hij zegt ook voorzitter te willen blijven.

"Er is niemand benadeeld en niemand bevoordeeld", aldus Keizer. Volgens hem is er 'heel integer' gehandeld. Hij zou de onderneming niet voor een 'appel en ei' hebben gekocht, zoals media hadden gemeld. Door die berichten was hij in opspraak geraakt.

Binnen de VVD gingen al stemmen op voor een onderzoek naar de integriteit van de voorzitter. Daarop kondigde Keizer aan volledige openheid van zaken te geven. Hij overhandigde de journalisten kopieën van documenten over de transactie, en gaf hen inzage in andere gegevens.

Marktwaarde

Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money werd Keizer, de rechterhand van demissionair premier Mark Rutte, voor een schijntje multimiljonair met een dubieuze overnameconstructie voor De Facultatieve. Keizer en zijn zakenpartners zouden veel minder voor het bedrijf hebben betaald dan de marktwaarde. Deskundigen bestempelden de deal als treffend voorbeeld van de graaicultuur.

Keizer ziet dat anders. Hij wees op de toenmalige afspraken om de waarde van de onderneming vast te stellen. Daar gingen alle partijen mee akkoord. Volgens hem heeft het geen zin daar nu nog over te discussiëren: "Over waarde valt altijd te twisten."

Bij het persgesprek op het kantoor van De Facultatieve waren journalisten van Follow the Money (FTM) niet welkom. Keizer zei op dit moment niet veel behoefte te hebben om met hen aan tafel te zitten. Hij verwijt FTM dat hij onvoldoende de kans kreeg te reageren.



Keizer van VVD verdedigt omstreden zakendeal (Foto: ANP)