Ransomware, software die een computer gijzelt door alle bestanden te versleutelen, is vaak gericht op Nederlandse doelwitten. In Europa vormt Nederland, samen met Rusland en Italië, de top 3 van doelwitten, becijferde beveiligingsbedrijf Symantec in het Internet Security Threat Report over 2016.

Van alle aanvallen met ransomware in Europa is 3,4 procent gericht tegen Nederlanders. Italië is doelwit van ruim 7 procent van de ransomware en Rusland 3 procent. Wereldwijd staat Nederland op plek 6.

Opvallend is dat Nederland ook hoog genoteerd staat wat betreft de oorsprong van aanvallen. In 1,8 procent van alle soorten aanvallen op computers komt die uit Nederland. Daarmee is Nederland zesde wereldwijd. Positief is wel dat Nederland is gedaald op deze lijst. In 2015 voerde Nederland deze ranglijst nog aan.



Nederland favoriet doelwit ransomware (Foto: BuzzT)