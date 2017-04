Reacties op de Franse verkiezingen

De uitslagen bij de Franse verkiezingen zijn inmiddels bekend, en de diverse kandidaten hebben inmiddels gereageerd op deze uitslag.

Keerpunt

Emmanuel Macron ziet zijn overwinning in de eerste ronde van de Franse verkiezingen als een keerpunt in de Franse politiek. "De Fransen hebben hun wens voor verandering uitgesproken'', zei hij tegen het Franse persbureau AFP.

Volgens Macron is een hoofdstuk uit de Franse politiek gesloten. Hij had van tevoren aangekondigd dat hij bij een overwinning "nieuwe gezichten" in de regering wil die nu nog niet actief zijn in de politiek.

Historisch

Marine Le Pen noemt de uitslag in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen "historisch''. Volgens haar is het tijd om het Franse volk te "bevrijden van de arrogante elite''.

De eurosceptische Le Pen van Front National staat in de tweede en beslissende ronde op 7 mei tegenover de pro-Europese Emmanuel Macron. Hij kreeg volgens de exitpolls de meeste stemmen in de eerste ronde van zondag, gevolgd door Le Pen.

Volgens Le Pen staat het overleven van Frankrijk op het spel. Ze riep "alle patriotten'' op op haar te stemmen.

Nederlaag

Leider Benoît Hamon van de Franse Socialistische Partij 'Parti Socialiste' heeft bij de eerste ronde van presidentsverkiezingen een bittere en historische nederlaag moeten incasseren. Hij kreeg volgens de exitpolls slechts 6,2 procent van alle stemmen en eindigde daarmee op afstand op de vijfde plaats. Met deze uitslag kan hij niet meedoen aan de tweede ronde.

De partijgenoot van de huidige president François Hollande zei tegen partijgenoten dat "deze uitslag er zat aan te komen, maar dat ik hem niet heb kunnen verhinderen. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me." Hollande sleepte vijf jaar geleden nog ruim 28 procent van alle stemmen binnen in de eerste ronde.

Hamon noemde het "wegvagen door het rechts-extremisme" een zware nederlaag. "Ik roep op het Front National zo duidelijk mogelijk te verslaan door op Emmanuel Macron te gaan stemmen, ook al hoort hij niet bij links." Ondanks de grote nederlaag bij de verkiezingen zei Hamon dat links niet dood is.

Mélenchon erkent uitslag niet

De extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon heeft gezegd geen van beide overgebleven presidentskandidaten Macron en Le Pen te zullen gaan steunen. Bovendien laat hij op zijn Facebookpagina weten dat hij de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen nog niet erkent.

Hij schrijft dat "wij de score op basis van de eerste polls niet erkennen. De grote steden zijn nog niet meegenomen in de uitslag. Ik roep commentatoren op tot terughoudendheid."

Mélenchon eindigde volgens de exitpolls met 19,5 procent op de gedeelde derde plaats samen met conservatief François Fillon. Dat betekent dat beiden zouden zijn uitgeschakeld voor het Franse presidentschap.

Geweldig nieuws

PVV-leider Geert Wilders noemt het "geweldig nieuws'' dat Marine Le Pen de beslissende tweede ronde heeft bereikt van de Franse presidentsverkiezingen. "Een prachtige dag voor patriotten binnen en buiten Frankrijk die meer nationale soevereiniteit en minder EU en immigratie willen'', laat Wilders weten in een reactie aan het ANP.

"Ik heb haar net een welgemeende felicitatie gestuurd. Nu op naar een pittige tweede ronde, maar ik hoop op een Présidente Le Pen!'', aldus Wilders.

Congratulations sent to Marine Le Pen.

A day of celebration for all Patriots in Europe.

