Volgende Overwatch-event heet Uprising

Zoals we weten begint er deze week een nieuwe event in Overwatch en dankzij een leak van de Franse YouTube-pagina van PlayStation weten we wat het is. Overwatch: Insurrection brengt een nieuw PvE-event, waarin we de eerste missie van Tracer meemaken in Overwatch.

Het event brengt nieuwe collectibles, waaronder nieuwe skins gebaseerd op Blackwatch voor McCree en Genji en een sexy skin voor Widowmaker. De trailer, die ondertussen offline is gehaald door PlayStation maar uiteraard bewaard is gebleven, toont ons wat we mogen verwachten. Het event begint als het goed is vanavond, aangezien Blizzard vorige week een teaser plaatste met 11 april als datum.

De trailer die we hebben kun je hieronder bekijken, al is hij wel in het Frans.

Edit: Ondertussen is Overwatch in maintenance, waarna de update vrijkomt. De Engelse trailer is vrijgegeven en het event heet officieel Uprising in het Engels. De Engelse trailer vind je vanaf nu hieronder.