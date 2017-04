Honderden mensen hebben woensdagavond in Amsterdam gedemonstreerd tegen geweld tegen homo's. De mars liep van de Dam naar het Homomonument bij de Westermarkt en werd georganiseerd door verschillende Amsterdamse politieke jongerenorganisaties.

De demonstratie is ingegeven door de mishandeling van een homokoppel in Arnhem afgelopen weekeinde. De mannen van 31 en 35 jaar liepen hand in hand over de Mandelabrug toen zes tot acht jongeren langs kwamen fietsen en ze begonnen uit te schelden. Volgens de slachtoffers was de aanleiding dat zij hand in hand liepen.



Mars tegen mishandeling homo's (Foto: ANP)