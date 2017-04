Impact Winter komt nog even niet Pheno 04-04-2017 18:54 print

Bandai Namco en Mojo Bones hebben aangekondigd dat de ontwikkeling van Impact Winter nog wat extra tijd nodig heeft. Het post-apocalyptische survival-avontuur komt nu op 23 mei 2017 digitaal uit voor pc.

"Helaas komt Impact Winter iets later uit dan verwacht, en zal de game verkrijgbaar zijn via Steam op 23 mei 2017. Waarom het is uitgesteld? Impact Winter is een stuk groter geworden dan we hadden verwacht: een behoorlijk complex beest met veel verschillende systemen en mechanics. Alles zit op zijn plek, maar een van onze grootste prioriteiten nu is om ervoor te zorgen dat de eerste fases in het spel niet te overweldigend zijn en dat de gehele ervaring gebalanceerd is. Door de omvang van het project en de grootte van ons team duurt het iets langer dan verwacht. Uiteindelijk draait het erom iedereen de best mogelijke ervaring te geven", verklaart Stuart Ryall, Co-Founder en Designer bij Mojo Bones Ltd op hun website. "Aan de andere kant, hebben we heel positieve reacties gehad op onze playtest-sessies. De game wordt iets heel unieks, en veel meer dan we ons al die jaren geleden hadden voorgesteld."

De PlayStation 4 en Xbox One-versies van Impact Winter staan nog steeds gepland voor later dit jaar.