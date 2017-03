Spekman stapt op als partijvoorzitter PvdA Redactie 17-03-2017 23:19 print

Hans Spekman vertrekt in oktober als voorzitter van de Partij van de Arbeid. Dat hebben hij en politiek leider Lodewijk Asscher vrijdagavond bekendgemaakt. Spekmans positie wankelde sinds de verpletterende verkiezingsnederlaag waarbij de sociaaldemocraten 29 zetels kwijtraakten. Spekman wil op 7 oktober opstappen. Dan is bekend wie de nieuwe partijvoorzitter wordt.

Asscher zei respect te hebben voor Spekmans besluit. De scheidend vicepremier vindt niet dat hij zijn eigen positie moet heroverwegen. "Ik heb hier wel respect voor. Dat je leiding neemt in een moeilijke discussie en daarmee anderen een moeilijke discussie bespaart", aldus Asscher.

"Er is nu veel discussie rond mijn persoon. Die ondermijnt de inhoudelijke discussie", aldus Spekman in een verklaring. "Het is cruciaal dat we als partijbestuur het gesprek aangaan. Dat moet zorgvuldig en goed gebeuren." Zaterdag bespreekt de achterban de ontstane situatie op een PvdA-partijbijeenkomst in Utrecht.

Motie

Spekman was direct na de nederlaag de gebeten hond. De lijsttrekkersverkiezing tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher, waar volgens critici de rampzalige uitslag deels aan te wijten is, was een idee van Spekman.

De voorzitter zei eerder nog niet uit zichzelf op te zullen stappen. "Daar gaan de leden over." Het duurde niet lang of de PvdA-fractievoorzitter uit Enschede kondigde een motie aan. De afdeling vond dat Spekman de partij opnieuw om vertrouwen moest vragen, maar de voorzitter houdt de eer nu dus aan zichzelf.

In de partijtop leek er geen behoefte te zijn aan een bijltjesdag. De "shit-uitslag" moet niet worden afgereageerd op personen, hield Asscher vrijdag na de ministerraad nog vol. "Het is te kort door de bocht te doen alsof het aan één persoon ligt."



Spekman stapt op als partijvoorzitter PvdA (Foto: ANP)