IJshockeysters VS boycotten thuis-WK vanwege ongelijke behandeling heywoodu 15-03-2017 17:13 print

Aan het eind van de maand gaat in Plymouth, in de staat Michigan, het wereldkampioenschap ijshockey voor vrouwen van start. Het zal wellicht bekend zijn dat Michigan in de Verenigde Staten ligt, maar de kans lijkt groot dat het gastland er niet bij is.

De speelsters van de VS trokken woensdag de social media open en posten er een statement: ze gaan het WK in eigen land boycotten, tenzij de Amerikaanse ijshockeybond over de brug komt en zorgt voor een fatsoenlijke behandeling van het team. Zo moet USA Hockey er volgens de speelsters onder meer voor zorgen dat basiszaken als hotels, reizen, trainingsfaciliteiten en ontwikkelingsprogramma's voor jonge ijshockeysters op orde worden gebracht.

Al jaren vechten de speelsters voor meer erkenning en aan hun prestaties ligt het gebrek daaraan in elk geval niet. Het WK is sinds 1990 zeventien keer gehouden en zeven keer werd de VS wereldkampioen, allemaal op de laatste negen toernooien. Op alle tien andere WK's werd de finale verloren van Canada, het land dat samen met de VS in alle WK-finales tot nu toe stond.

Volgens de speelsters steekt de bond bijvoorbeeld miljoenen dollars in het verzorgen van een uitgebreid programma - zo'n zestig wedstrijden per seizoen - voor jongens in de nationale opleidingsteams. Voor jonge meiden is zo'n programma er zelfs helemaal niet, terwijl er wel veel belangstelling voor is onder de (jonge) speelsters.

Het team geeft aan dat er nog wel mogelijkheden zijn om alsnog in actie te komen op het WK voor eigen publiek, maar dan moet de Amerikaanse bond eindelijk hun kant kiezen. Geld lijkt het de bond overigens sowieso te gaan kosten: als ze akkoord gaan met de speelsters kost het uiteraard het nodige geld, maar als ze dat niet doen en de VS moet zich terugtrekken, moeten ze aan de internationale ijshockeybond een forse boete betalen.