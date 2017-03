Kim Kardashian bij beroving als rat in de val Redactie 13-03-2017 18:16 print

Kim Kardashian kon in oktober geen kant op toen ze in Parijs werd overvallen. De realityster doet haar verhaal in Keeping Up With The Kardashians, die aflevering is zondag te zien in de Verenigde Staten. E! plaatste maandag een preview van de uitzending.

"Ze vroegen om geld. Ik zei: ik heb geen geld", herinnert Kim zich nog. "Ze hebben me de gang opgesleurd, bij de trap. Toen zag ik het vuurwapen, heel duidelijk. Ik keek naar het wapen, naar beneden en dacht: ik heb een fractie van een seconde om te beslissen of ik de trap afren."

De realityster vroeg zich af of ze dan in haar rug geschoten zou worden. "Het maakt me zo van streek als ik daarover nadenk", vertelt Kim met tranen in haar ogen aan haar zussen Khloé en Kourtney. "En wat als ze niet schieten en ik het red? Als de lift niet op tijd komt of de deur op slot zit, dan ben ik het haasje. Ik kon geen kant op."

Kim werd in Parijs bruut overvallen in een appartement waar ze tijdelijk verbleef in verband met Fashion Week. De overvallers, vijf mannen gekleed in politie-uniformen, bonden haar vast en maakten juwelen ter waarde van negen miljoen euro buit.



Kim Kardashian bij beroving als rat in de val (Foto: BuzzE)