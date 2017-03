Red Bull-baas twijfelt over kansen tegen Mercedes heywoodu 01-03-2017 20:28 print

Het Formule 1-team van Mercedes maakt voorlopig grote indruk tijdens de testweek in Barcelona. De W08 lijkt snel te zijn en is bovenal betrouwbaar: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben er al meerdere malen een raceafstand mee gereden.

Red Bull-baas Helmut Marko verwacht dan ook dat het erg moeilijk zal worden om Mercedes te verslaan, vooral in het eerste deel van het seizoen. "Mercedes is natuurlijk nog steeds de favoriet. Ze hebben de snelste motor en de beste betrouwbaarheid", vertelt Marko tegenover Sky Sports.

"Renault is terrein goed aan het maken wat de motor betreft, maar het is lastig om te zien hoeveel terrein precies. Dat zullen we in Melbourne wel zien", zegt Marko, doelend op de motoren in de Red Bull-bolides. "We hebben in elk geval goede hoop dat we heel erg dicht bij ze in de buurt kunnen komen. Halverwege het seizoen, misschien."

In de tests is Ferrari vooralsnog de grootste uitdager van Mercedes, zowel op het gebied van snelheid als betrouwbaarheid. "Ferrari lijkt inderdaad erg sterk, maar je weet nooit met hoeveel brandstof iedereen rijdt. Normaal gesproken zou het tussen Mercedes, Ferrari en ons moeten gaan."