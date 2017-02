Crash Bandicoot-trilogie mogelijk geen PS4-exclusive

Als je graag de remasters van de Crash Bandicoot-klassiekers wilt spelen maar geen PS4 hebt, dan is er misschien nog hoop. Hoewel tot nu toe steeds werd gesproken over (alleen) een PS4-versie van de N Sane Trilogy, is uit een Tweet van PlayStation Ierland nu gebleken dat het goed mogelijk is dat dit om tijdelijke exclusiviteit gaat.

Toen aan PlayStation Ierland op Twitter werd gevraagd of de N. Sane Trilogy een PlayStation-exclusive betrof, was het antwoord dat dat inderdaad het geval is. Die bewuste Tweet werd vervolgens verwijderd en de opmerking werd gerectificeerd met de mededeling: "Om ons vorige bericht te verduidelijken: De Crash-trilogie komt éérst naar PS4 en PS4 Pro".

Tijdelijke exclusiviteit is een achterlijk, maar helaas steeds vaker voorkomend fenomeen in de gamewereld, maar het biedt in ieder geval een mogelijkheid om de game later alsnog te kunnen spelen op andere platforms.