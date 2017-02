Di Resta blijft derde rijder bij Williams Peterselieman 20-02-2017 23:56 print

Paul di Resta blijft ook dit seizoen derde coureur bij het Formule 1-team Williams. De Schot moet een van de vaste rijders Felipe Massa of Lance Stroll vervangen als zij onverhoopt een race over moeten slaan. Bij zijn taak behoort ook veel werk in de simulator.

Di Resta betrad in 2009 de Formule 1 via een test bij McLaren, kreeg een jaar later een testrol bij Force India en schoof twee jaar later door naar een felbegeerd wedstrijdstoeltje. Tussendoor pakte hij in de DTM voor Mercedes de wereldtitel. In de drie seizoenen die de Schot actief was in de Formule 1 pakte hij 121 punten, waarbij zijn hoogste positie een vierde stek in 2012 in Singapore was.

Na de Formule 1 keerde Di Resta terug in de DTM, aanvankelijk zonder succes, maar vorig jaar pakte de Schot een vijfde plaats. In dat jaar combineerde hij zijn racewerkzaamheden al met de reserverol bij Williams.