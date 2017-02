ME grijpt twee keer in rond ADO - Feyenoord Monique (DJMO) 19-02-2017 21:30 print

Tijdens en na de wedstrijd ADO Den Haag - Feyenoord heeft de Mobiele Eenheid zondag twee keer ingegrepen. Volgens de politie gebeurde dat nadat agenten waren belaagd en bekogeld met niet nader omschreven 'attributen'. Enkele betrokkenen zijn opgepakt, liet een woordvoerder weten. Het precieze aantal arrestaties wist hij niet.

De ME kwam eerst in het stadion in actie en na de wedstrijd opnieuw buiten het stadion. Voor welke club de supporters die zich misdroegen zijn is onbekend. Feyenoord won de wedstrijd met 0-1.



ME grijpt twee keer in rond ADO - Feyenoord (Foto: ANP)