Gözübüyük erkent: geen strafschop Twente

Sc Heerenveen mocht zich na afloop van het eredivisieduel tegen FC Twente zwaar bekocht voelen. De Friezen gingen in Enschede met 1-0 onderuit dankzij een benutte strafschop die gegeven was na een overduidelijke schwalbe van Twente-spits Enes Ünal.

Arbiter Serdar Gözübüyük wees na overleg met de grensrechter naar de stip, maar gaf na afloop toe het niet goed gezien te hebben. Hij wilde dit tegenover de NOS niet voor de camera toelichten. Wel gaf hij een verklaring uit. "Als ik zo overduidelijk een foute beslissing neem, heeft het voor mij geen enkele zin om daar na afloop op camera nog op te reageren."

'Veroorzaker' van de dubieuze strafschop was Heerenveen-doelman Erwin Mulder. "Hij zei tegen mij: het is een 100 procent strafschop. Maar als je met de grensrechter moet overleggen, denk ik niet dat je dat kan zeggen." De goalie neemt Ünal echter niets kwalijk. "Ze winnen, hebben drie punten en gaan ons voorbij op de ranglijst. Dus het is slim van die jongen."

De fopduiker zelf had geen spijt van zijn actie. "Als het geen penalty was, dan is dat jammer. Maar ik schaam me niet. Ik heb nog nooit iets beschamends gedaan. En hier hoef ik me ook niet voor te schamen."



Scheidsrechter Serdar Gözübüyük erkent na afloop fout bij strafschop (Pro Shots/Lars Smook)