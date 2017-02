Enige PDC-wereldkampioene darts Bromberg (60) overleden

De Amerikaanse oud-dartster Stacy Bromberg is op 60-jarige leeftijd overleden. Dat heeft dartsbond PDC maandag bekendgemaakt. Bromberg overleed thuis in Las Vegas na een jarenlange strijd tegen kanker.

Bromberg won in 2003 de Las Vegas Desert Classic bij de PDC, terwijl ze ook bij de rivaliserende BDO al een carrière achter de rug had. Daar haalde ze in 1995 de finale van de Winmau World Masters. In 2010 was Bromberg de beste op het eerste en tot nu toe enige WK voor vrouwen dat door de PDC georganiseerd werd. Ze mocht later in het jaar meedoen aan de Grand Slam of Darts, maar verloor daar al haar drie groepswedstrijden.

Very sad to hear that Stacy Bromberg has passed away... may you rest in peace 🙏🏻 pic.twitter.com/vUqxe463Gd — Raymond v Barneveld (@Raybar180) February 13, 2017

Very sad to hear that Stacy Bromberg has passed away. Great Lady fantastic darts player. Will be sadly missed RIP — ColinJawsLloyd (@ColinJawsLloyd) February 13, 2017

Just heard the very sad news that Stacy Bromberg has passed away. A great friend and a lovely lady.

Rest in peace — Stevebeaton (@Stevebeaton180) February 13, 2017