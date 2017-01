Bergsma wint 1000 meter Berlijn, Ter Mors op podium heywoodu 28-01-2017 00:13 print

Tijdens de World Cup schaatsen in Berlijn heeft Heather Bergsma de 1000 meter op haar naam geschreven. De Amerikaanse boekte zo al de vierde zege uit vier deelnames op de afstand dit seizoen. Alleen in Astana won ze niet, wat gezien haar afwezigheid daar niet vreemd was.

In de zesde rit was het Jorien ter Mors die de snelste tijd noteerde met 1:15,62 minuten. Die tijd werd in de voorlaatste rit verslagen en wel door Nao Kodaira, die eerder nog de 500 meter won. De Japanse snelde naar 1:15,49, terwijl Marrit Leenstra vlak boven de tijd van Ter Mors bleef. Bergsma deed het nog eens dunnetjes over en was met 1:15,42 nog iets sneller. De Japanse Miho Takagi reed in de slotrit tegen Bergsma, maar de revelatie van het eerste deel van het seizoen viel met een achtste plek flink tegen.

World Cup Berlijn - Uitslag 1000 meter vrouwen