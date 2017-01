Eén derde olympische gewichthefmedailles 2008 en 2012 geschrapt door doping

En derde olympische gewichthefmedailles 2008 en 2012 geschrapt door doping heywoodu 25-01-2017 23:16 print

De internationale gewichthefbond IWF heeft een overzicht gepubliceerd van alle atleten die bij het hertesten van urinestalen van de Olympische Spelen van 2008 en 2012 in het afgelopen jaar positief getest hebben.

Het zal geen geheim meer zijn, maar het gewichtheffen kent de nodige dopingproblemen. Als we de namen eens op een rijtje zetten en kijken wie zoal een medaille kwijt is of kwijt dreigt te raken - een aantal zaken lopen nog - komt er een duidelijk beeld naar voren.

In 2008 en 2012 werden in totaal negentig medailles uitgedeeld, verspreid over vijftien gewichtsklassen in 2008 en vijftien in 2012. Daarvan is of wordt in totaal exact één derde geschrapt: maar liefst dertig medailles kunnen een nieuwe eigenaar tegemoet zien. Het gaat daarbij om zestien stuks uit 2008 en veertien uit 2012. Acht van de in totaal dertig gouden medailles moeten ingeleverd worden, maar ze worden wel netjes verdeeld tussen twee landen.

Kazakhstan is de grootste boosdoener: alle vier gouden medailles uit 2012 raken ze kwijt, net als één uit 2008. Dat is die van de legendarische Ilya Ilyin, een van de grootste Kazakhse sporthelden ooit, die in 2008 en 2012 olympisch goud won en ze allebei kwijt raakt. Drie Chinese dames wonnen in Beijing voor eigen publiek glorieus goud, maar aan die droom komt ruim acht jaar later alsnog een einde.

Het zal overigens weinig mensen verbazen dat Rusland de gouden medaille krijgt op het onderdeel 'Grootste aantal geschrapte medailles', acht stuks. Kazakhstan volgt met zeven, Wit-Rusland is er vier kwijt. China en Oekraïne zijn elk drie stuks kwijt - maar bij China is dat zoals gezegd allemaal goud - terwijl Armenië en Moldavië er twee geschrapt zien worden en ook Turkije een streep door een medaille mag zetten.

We hebben alles op een rijtje gezet, met de kanttekening dat een aantal medailles nog niet officieel geschrapt zijn. In alle nog lopende zaken lijkt de kans echter aanzienlijk dat dat wel gaat gebeuren. De mannen tot 94 kilogram en de vrouwen tot 75 kilogram van de Spelen van 2012 vormen het treurige dieptepunt: het complete podium is daar betrapt en in het geval van de mannen tot 94 kilogram zijn zelfs zes atleten uit de top zeven betrapt.

De geschrapte medailles van 2008

Klasse Atleet Land Medaille M -69kg Tigran Martirosyan Armenië Zilver M -85kg Andrei Rybakou Wit-Rusland Zilver M -94kg Ilya Ilyin Kazakhstan Goud M -94kg Khadzhimurat Akkayev Rusland Brons M -105kg Dmitry Lapikov Rusland Brons V -48kg Chen Xiexia China Goud V -48kg Sibel Özkan Turkije Zilver V -53kg Nastassia Novikava Wit-Rusland Brons V -58kg Marina Shainova Rusland Zilver V -63kg Irina Nekrassova Kazakhstan Zilver V -69kg Liu Chunhong China Goud V -69kg Nataliya Davydova Oekraïne Brons V -75kg Cao Lei China Goud V -75kg Nadezhda Evstyukhina Rusland Brons V +75kg Olha Korobka Oekraïne Zilver V +75kg Mariya Grabovetskaya Kazakhstan Brons

De geschrapte medailles van 2012

Klasse Atleet Land Medaille M -85kg Apti Aukhadov Rusland Zilver M -94kg Ilya Ilyin Kazakhstan Goud M -94kg Aleksandr Ivanov Rusland Zilver M -94kg Anatolie Ciricu Moldavië Brons V -53kg Zulfiya Chinshanlo Kazakhstan Goud V -53kg Cristina Iovu Moldavië Brons V -58kg Yuliya Kalina Oekraïne Brons V -63kg Maiya Maneza Kazakhstan Goud V -63kg Svetlana Tsarukayeva Rusland Zilver V -69kg Maryna Shkermankova Wit-Rusland Brons V -75kg Svetlana Podobedova Kazakhstan Goud V -75kg Natalia Zabolotnaya Rusland Zilver V -75kg Iryna Kulesha Wit-Rusland Brons V +75kg Hrpisime Khurshudyan Armenië Brons

Een alternatieve medaillespiegel - wie leverde welke plakken in?