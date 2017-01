Van Aert wint in Italiaanse Fiuggi TargaFlorio 15-01-2017 19:19 print

Regerend wereldkampioen Wout van Aert heeft zondag de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Fiuggi gewonnen. Op plaats twee verrassend Marcel Meisen en op drie Tom Meeusen. Mathieu van der Poel liet verstek gaan en verkoos een trainingsstage in Spanje.

Op het gladde parcours nam Toon Aerts de leiding in de wedstrijd. Na twee ronden verhoogde Van Aert het tempo en maakte het verschil met de Europees kampioen ongedaan. Even later moest Aerts lossen bij Van Aert.

Drie ronden voor het einde botste Aerts in een korte afdaling met zijn schouder tegen een boom. De exacte blessure is nog niet bekend maar men vreest voor een sleutelbeenbreuk. In dat geval kan hij het WK over twee weken vergeten.

.@ToAerts crashed on the downhill and hits a tree with his shoulder #TelenetUCICXWC pic.twitter.com/geC2axfEJS — UCI Cyclocross (@UCI_CX) 15 januari 2017

De overwinning van Van Aert kwam niet meer in gevaar. Vanuit het achterveld maakte de Duitser Meisen een opmars en finishte verrassend op de tweede plaats. Het podium werd compleet gemaakt door Meeusen. Door zijn overwinning is de wereldkampioen ook winnaar van de wereldbeker.

Onze landgenoten speelden geen rol van betekenis. Lars van der Haar was beste Nederlander met plaats acht, daarachter op plaats tien en elf Corné van Kessel en David van der Poel. Lars Boom moest opgeven met mechanische pech.

Volgende week zondag is in het Brabantse Hoogerheide de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen.

Uitslag

1. Wout van Aert (BEL)

2. Marcel Meisen (GER)

3. Tom Meeusen (BEL)

4. Kevin Pauwels (BEL)

5. Tim Merlier (BEL)

6. Michael Vanthourenhout (BEL)

7. Klaas Vantornout (BEL)

8. Lars van der Haar (NED)

9. Jim Aernouts (BEL)

10. Corne van Kessel (NED)

Tussenstand

1. Wout van Aert (BEL) 530 punten

2. Kevin Pauwels (BEL) 419

3. Tom Meeusen (BEL) 377

4. Laurens Sweeck (BEL) 373

5. Michael Vanthourenhout (BEL) 356

6. Toon Aerts (BEL) 301

7. Tim Merlier (BEL) 294

8. Corne van Kessel (NED) 280

9. Mathieu van der Poel (NED) 277

10. Marcel Meisen (GER) 251