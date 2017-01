Apple terug naar rechtbank om machtsmisbruik Redactie 12-01-2017 23:15 print

Techreus Apple zal zich bij de rechter andermaal moeten verdedigen vanwege vermeend machtsmisbruik. Het hof van beroep in San Francisco blies een zaak die in 2011 al was aangespannen nieuw leven in door deze terug te sturen naar een lagere rechtbank.

Amerikaanse consumenten betichten Apple van het in stand houden van een monopolie op iPhone-applicaties (apps). Apple zou daarmee app-gebruikers met honderden miljoenen dollars aan extra kosten hebben opgezadeld. Eerder oordeelde een rechter dat gebruikers niet het recht hebben om in een dergelijke structuur naar de rechter te stappen.

Apple houdt 30 procent van de prijs die consumenten betalen voor apps die gemaakt worden door onafhankelijke ontwikkelaars. De gebruikers stelden dat ze zonder die vaste vergoeding voor Apple goedkoper uit zouden zijn geweest.



