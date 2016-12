Mollema: "Contador rijdt nu al als een malle" heywoodu 28-12-2016 00:50 print

Bauke Mollema heeft onlangs voor het eerst kennis gemaakt met zijn nieuwe ploeggenoot, niemand minder dan Alberto Contador. De Spanjaard komt vanaf komend seizoen uit voor Trek-Segafredo en maakte al gelijk een sterke indruk op Mollema.

"We hebben een paar keer samen getraind en hij rijdt nu al als een malle. Dat vind ik mooi om te zien", aldus Mollema, die onder de indruk was van het basisniveau van Contador. De Nederlander mag in de Giro d'Italia zelf voor zijn kansen gaan, maar in de Tour de France wordt hij de luxeknecht van zijn Spaanse kopman. "Het valt te vergelijken met de rol van Wout Poels voor Chris Froome bij Sky", legt hij zelf uit.

Mollema zegt goed te gaan kijken naar wat Contador binnen en buiten de koers doet. "Hij is nu een groepje aan het vormen van mannen die hij nodig gaat hebben, maar verder zie je hem soms een halve dag niet. Net als mij probeert hij in alle rust een omgeving te creeëren om optimaal te presteren."

De Nederlander zelf zegt in mei niet voor spek en bonen naar de Giro te gaan: "Ik wil hem winnen en leren wat er bij komt kijken om voor de roze trui te vechten. In de Tour hoop ik daar dan mijn voordeel mee te doen, want daar wil ik uiteindelijk mee kunnen vechten om de podiumplaatsen", klinkt het strijdlustig.