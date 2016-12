Oculus-baas gearresteerd in undercoveroperatie

Het ziet er naar uit dat Oculus VR op zoek moet naar een nieuw directielid, want Dov Katz (hoofd van computer vision) is opgepakt tijdens een undercoveroperatie van de politie in Tukwila, Washington. Katz wordt verdacht van betaald seks te hebben met een minderjarige volgens het rapport.

De operatie werd opgezet nadat Katz had gereageerd op een prostitutiebericht van de site backpage.com. Onze collega's van Geekwire hebben het rapport in handen, waarin een korte conversatie tussen Katz en een agent te lezen is. De agent schrijft eerst aan Katz dat ze meerderjarig is, maar vraagt daarna aan hem of hij bezwaar heeft tegen een minderjarige prostituee. Katz geeft aan dat geen probleem te vinden.

Op 21 december werd Katz gearresteerd. Hij gaf als verweer dat hij juist op weg was het meisje te redden, maar de politie zei dat hij eerst het alarmnummer had moeten bellen. Het volledige rapport is hier te vinden.

Katz kan een boete krijgen van maximaal 20.000 dollar of 10 jaar celstraf als hij schuldig wordt bevonden. Oculus heeft nog niet gereageerd op de arrestatie.



