GeenSteil daagt Juncker uit

GeenSteil daagt op stijloze wijze Jean-Claude Juncker uit over diens initatieven om nepnieuws te willen gaan verbieden.

In een nepnieuws bericht melden ze het overlijden van Juncker tijdens een ski-ongeluk. Tevens worden BN'ers als Georgina Verbaan, Gerard Ekdom en Sylvana Simons op de hak genomen. Ook Mark Rutte kreeg een veeg uit de pan over het 'boze oom' verhaal op de VVD-site. Rutte: "Hij was als een oom voor mij".