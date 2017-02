Horizon Zero Dawn grossiert in superlatieven. Het is grafisch overweldigend, er zit veel aandacht in de gameplay en de afwerking is subliem.

Laat ik het maar meteen zeggen: het is niet zo dat Horizon Zero Dawn met originele vernieuwende ideeën komt. De gameplay heeft allemaal concepten die je herkent van andere games, maar dat geldt ook voor een briljante game als The Witcher 3: Wild Hunt. Het hoge niveau van uitwerken van deze concepten maakt dat deze games tot de absolute top horen. Ik heb extra streng naar Horizon Zero Dawn gekeken, want je kan een AAA-game immers niet tegen dezelfde maatlat leggen als een indiegame. Deze review was reeds af en ontwikkelaar Guerrilla Games heeft voor de release er nog een patch tegenaan gegooid, zodat alle vervelende bugjes zijn verholpen. Er is nu wel heel erg weinig af te dingen op Horizon Zero Dawn.

TL; DR

Voor een ieder die niet alles wil doorlezen: Horizon Zero Dawn hoort bij de absolute top van AAA-games en kan nooit een miskoop zijn. Mocht je niet van deze combinatie van genres houden, dan houd je alsnog van deze game. Horizon Zero Dawn geef je aan iemand die zegt niet van gamen te houden, aan een verstokte pc-masterrace-enthousiasteling en aan een Nintendo-fanboy: zie ze bezwijken en hun mening aanpassen.

Grafisch en Audio

Iedereen die de laatste trailers heeft gezien weet dat de grafische kwaliteit erg hoog is. Je moet dit wel bekijken in het licht van PlayStation 4 en het niet vergelijken met een high end gaming pc. Er wordt alles uit je PlayStation 4 geperst om je ogen zoveel mogelijk te verwennen. De kleuren spatten van het beeld af en zodra dat niet meer zo is, dan weet je dat de schemering inzet. Er is inderdaad en dag en nachtcyclus en het kan te pas en te onpas gaan regenen. Dat belemmert je zicht, maar een robot heeft daar absoluut geen last van. Grassprietjes kun je afzonderlijk zien en op afstand herken je de verschillende planten. Er is sfeermuziek in de menu’s, maar tijdens het spelen heb je de omgevingsgeluiden om je heen. In een gevecht komen er wel vaker opzwepende trommels bij. Maar er is dus geen echte soundtrack waar iemand zijn ziel en zaligheid blootlegt op de piano of in een aria. Aloy geeft vaak commentaar op de wereld om haar heen en je interacties ermee. Dus als je een plantje plukt, wanneer het gaat regenen of als ze wordt opgemerkt door een robot. Soms zit hier ook een kleine hint bij. Ze praat zeker niet altijd en er zijn veel variaties in hetgeen ze zegt, dus het blijft leuk. Aloy is bijvoorbeeld niet erg dol op zwemmen in koud water en dat laat ze subtiel en sarcastisch merken door “dat was .. verfrissend..” en “nu ben ik absoluut wakker” te zeggen.

Menu’s

De menu’s zijn heel overzichtelijk gemaakt en erg intuïtief. Dat betekent dat als je op de touchpad drukt het menu meteen opent op de kaart. Mocht je een robot aan het bekijken zijn, dan komt dus in plaats van de kaart meteen de informatie over die specifieke robot naar boven. Dit zorgt ervoor dat je veel minder in de menu’s loopt te rotzooien. Je kan door het aanklikken van de locatie van een quest deze meteen activeren als je dat wilt. Ook heb je een radiaalmenu onder je linkerbumper zitten waarmee je jouw wapen kunt kiezen. Hiermee kun je ook meteen extra ammunitie maken, mocht je even zonder zitten. Veel van dit soort innovaties, waar ik er slechts een paar van heb genoemd, houden de menu-interacties tot een minimum beperkt, zodat je meteen weer door kunt met de game.

Er is veel te craften en aan te passen in Horizon Zero Dawn. Kleding en wapens kun je met modificaties aanpassen om bepaalde aspecten ervan te verbeteren. Zo maak je jouw kleding bijvoorbeeld beter om mee te sluipen en meteen extra resistent tegen vuur. Wapens worden op dezelfde wijze gepimpt. Je kunt te allen tijde drankjes en vallen maken, dus ook midden in een gevecht. Dat is nodig ook, want in het begin kun je niet veel bij je dragen. Wapens, kleding, ingrediënten, drankjes, modificaties en iedere vorm van munitie heeft zijn eigen draagtas die je weer kunt vergroten met spullen die je vindt in het veld. Natuurlijk zijn de laatste uitbreidingen altijd met zeldzame onderdelen. Vaak wordt hier gebruik gemaakt van bepaalde lichaamsdelen van dieren, omdat je deze niet kunt kopen bij handelaren. Zo word je gedwongen op jacht te gaan en niet simpelweg met plantjes plukken en verkopen alles te verzamelen. De quests zijn verdeeld in categorieën. Dit maakt het makkelijker om snel een bepaald type quest te vinden, waar je zin in hebt. Als je iets specifieks wilt hebben, dan kun je er een ‘job’ voor aanmaken. De spullen die je nodig hebt zijn nu een boodschappen-quest geworden en je krijgt een melding wanneer je alles bij elkaar hebt gesprokkeld. Vaardigheden en wapens die je kunt vrijspelen of kopen hebben allemaal een kort filmpje dat laat zien wat het effect is. Zo is de kans op teleurstellingen al een stuk kleiner. Zoals de betere games betaamt, is er ook een uitgebreide foto-modus. Je kunt naar hartenlust op die manier de wereld vastleggen, met en zonder filters, met en zonder Aloy. Reuze handig om in missies mee om de hoek te kijken.

HUD

De heads up display (HUD), is nogal druk en vol. Er wordt zeer veel informatie weergegeven en dat stoort met de adembenemende wereld om je heen. Guerilla Games geeft je dan ook absurd veel controle over de HUD. Ieder icoon kun je aanpassen en tevoorschijn laten komen wanneer je wilt.

De objecten die je kunt oppakken worden met een witte marker aangegeven, zodat je altijd weet of er iets op te pakken is en wat het is. Is de kleur rood dan kun je het niet oppakken. Dit is echt noodzakelijk, want er is bijzonder veel te zien en te ontdekken. Groen en blauw geven aan dat hier zeldzame en bijzondere ingrediënten of onderdelen op te pakken zijn. Paars is voor collectables.

Focus

Vroeg in de game vind je een “Focus”, een apparaat dat Aloy op haar rechteroor draagt. Als je dit activeert heb je een augmented reality beeld over het scherm waarmee je meer kunt zien, sporen kunt volgen, vijanden kunt ‘taggen’, informatie kunt achterhalen over robots en meer. Je Focus kan ook door muren en rotsen heen kijken en dat is onontbeerlijk. Met de Focus kun je van de meeste robots en mensen hun vaste routes achterhalen. Zo weet je hoe je ze kan ontwijken en verrassen. Als je jouw Focus gebruikt om er een spoor mee te volgen, dan zie je steeds een glimp van het wezen of object dat je volgt. Zo weet je ook in welke richting de sporen gaan. Je Focus werkt alleen niet als je aan het zwemmen bent.

Verhaal

Horizon Zero Dawn draait in het geheel om het ijzersterke verhaal. Er zijn daarom in het begin aardig wat cutscenes die je het een en ander uitleggen. Het is een aangrijpend verhaal over uitsluiting, discriminatie en tradities. Als je kinderen hebt of gewoon veel empathisch vermogen, dan voel je duidelijk de pijn. Ik kreeg een brok in de keel bij het spelen van het begin. Het verhaal draait om Aloy, een meisje dat vanaf haar geboorte uit de stam genaamd Nora is verstoten. Ze wordt opgevoed door Rost, een andere verstotene (outcast). Vanwege deze status mogen stamleden helemaal niet met je spreken. Blijkbaar mag schelden en stenen gooien dan weer wel. Aloy wil als kind weten wie haar moeder is en dit gegeven is de rode draad door Horizon Zero Dawn heen. Om dit te weten te komen moet zij meedoen aan de “Proving”, een reeks uitdagingen voor jongeren. Als zij die wint dan mag zij dit vragen aan de vrouwelijke geestelijk leiders van de Nora, de zogenaamde matriarchen. Er is een blanke, een zwarte en een Aziatische matriarch en door de hele game heen merk je dat huidskleur er niet toe doet, maar je lidmaatschap van een specifieke stam wel. In Horizon Zero Dawn wordt constant een gevoel van urgentie gegeven, ook in de zijmissies. Natuurlijk hoef je niet alles gehaast te doen, maar de wereld wordt bevolkt door agressieve robot-machines die doen denken aan dinosauriërs. Daarnaast zijn er mensen en dat betekent uiteraard bijgeloof, tradities, intriges, politiek, liefde, oorlogen, samenzweringen, bandieten en handelaars. In Horizon Zero Dawn is er altijd wel wat te doen. De stemacteurs zijn goed op dreef en brengen de emoties oprecht en betrouwbaar over. Als een NPC onoprecht klinkt, dan liegt deze steevast. (Ik mag niet meer typen vanwege spoilers.)

Genre

Dit is een mengeling van meerdere genres die ten dienste staan van het verhaal. Het is een RPG-stealth-adventure met survival invloeden. De wereld is neolithisch, bezaaid met vooruitstrevende technologie uit de toekomst. In Horizon Zero Dawn moet je vaak sluipend je doelen halen. Je vijanden zijn groter, sterker en komen nooit alleen. Een frontale aanval lukt daarom alleen met goede wapens en vooral een dosis geluk. Je komt verder met een goed plan en het tactisch inzetten van vallen. In gesprekken kun je op doorslaggevende momenten kiezen voor een slimme, een gemene of een lieve reactie. Ook kun je jezelf, je wapens en je kleding aanpassen naar je eigen speelstijl. Ten slotte zijn er omgevingspuzzels die je moet oplossen om verder te komen. Simpel gezegd zijn het spelelementen die we kennen van The Witcher 3: Wild Hunt en Tomb Raider.