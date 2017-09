Fe is een platform-game zonder woorden of uitleg, maar het zit vol geluiden. Jij speelt Fe, een klein welpje dat plotseling wakker wordt in het woud. Je hebt geen idee waar je bent, wat er aan de hand is en hoe het bos eigenlijk in elkaar steekt. Je mag alles zelf uitzoeken, tot aan hoe het ecosysteem in elkaar steekt. Het spel gaat dan ook vooral om verkennen en ontdekken en je mag het helemaal in je eigen tempo doen.

Het wordt al vrij snel duidelijk dat er wezens zijn, de 'Silent Ones', die het woud bedreigen. Ze vangen alle dieren die ze tegenkomen, maar wat er met ze gedaan wordt moet je zelf ontdekken. Omdat er geen teksten in Fe te vinden zijn zal het verhaal ook op verschillende manieren geinterpreteerd gaan worden. Je zult het verhaal moeten vinden, want je wordt niet aan het handje gehouden om verder in het spel of het verhaal te komen. Wel zijn er dieren die als gids dienen, mocht je echt niet meer weten wat je moet doen.

In Fe is zang erg belangrijk. Nou ja zang, als welpje kun je alleen nog huilen als een wolf en wat piepen. Je moet proberen te communiceren en contact te maken met de natuur. Dat doe je door in de juiste toonhoogte te janken. Soms zijn dieren nog niet te bevrienden omdat je niet de juiste stem hebt. Soms zijn ze niet te bevrienden omdat ze domweg vijandig zijn.

Het hele bos reageert op geluid. Zelfs het gras reageert erop, al heb je er niet heel veel aan. Gras is er om te schuilen, want bijvoorbeeld die Silent Ones kun je niet aan, je zult ze door middel van andere manieren te slim af moeten zijn. Zien ze je, dan vangen ze je, en dan is het game over. Het hoge gras in, of wanneer je later leert klimmen dan de boomtoppen op zoeken.

In Fe ga je veel dieren bevrienden. Ze zorgen ervoor dat je nieuwe gebieden ontdekt. Soms leiden ze je daar naar toe, maar soms hebben zij wel de juiste stem om bijvoorbeeld een speciale bloem open te laten gaan. Zo is er een bloem die als trampoline dient, maar dan moet deze wel eerst openstaan. In de demo is er gelukkig een hert dat ik kan bevrienden. Die bloemen reageren alleen op een hertenstem, en mijn nieuwe vriend helpt me de bloem te openen. Daarna rent hij weer weg, dat zo'n nieuwe vriend bij je blijft is maar tijdelijk.

In het nieuwe gebied leer je hoe je moet klimmen van een oeroude boom. Hierdoor kan het welpje niet alleen veiliger onderweg zijn in de boomtoppen, maar ook andere nieuwe plekken vinden. Op deze manier leer je van alles. Verderop in de game moet je een mystiek wezen, een enorm hert dat ver boven het bos uitkomt, redden. Als je dat eenmaal gedaan hebt dan moet je dichterbij zijn kop komen om een nieuwe kracht in ontvangst te nemen. Omdat het hert mystiek is, groeien er zelfs bomen op. Platformen dus, door te zweven van boomtop naar boomtop en soms het betere klim- en klauterwerk.

Verderop in de demo zien we Silent Ones in actie. Ze houden een moedervogel in bedwang door een soort krachtveld van een vreemde plant. Ondertussen jatten ze de eieren. Omdat je ze niet kunt bevechten moet je het anders aanpakken. Een speciaal vogeltje heeft de juiste stem om pollen uit een bloem te krijgen. Als je die pollen dan op de krachtveldplant gooit dan is deze kapot. De grote vogel laat de Silent Ones op de vlucht slaan, maar jij zult de eieren terug moeten vinden. Je krijgt vast een beloning als je dat lukt.

Er zijn ook vijandelijke dieren in het woud. Een van de Silent Ones is met een ei richting een beer gelopen, maar die beer maakte korte metten met het wezen. Daar ligt het ei nu, maar wederom, als welpje doe je niet veel tegen die klauwen. Je zult deze moeten afleiden. Een beer houdt van eten, en laat er net een speciale bes in de buurt zijn. Mocht de beer je volgen dan kun je deze gebruiken om bijvoorbeeld andere Silent Ones aan te vallen.

Er is enorm veel te ontdekken. De makers hebben de map klein gehouden zodat je na het spel wel het gevoel hebt elk hoekje in het bos te kennen. Er is geen map, er zijn geen levels, maar het is open-wereld. Als je nieuwe vaardigheden hebt kun je a la Metroid weer terug backtracken om nieuwe gebieden in het woud te ontdekken. Zeker als je meerdere stemmen in je bezit krijgt gaat er letterlijk een wereld voor je open.

Vorig jaar was Unravel een dingetje voor me, dit jaar lijkt Fe me fantastisch. Het indie-programma van EA weet me elke keer weer te verbazen met echt nieuwe ervaringen. De makers hebben ook oog voor details. Alle achtergrondmuziek is heerlijk rustgevend en alle muziek is ook in dezelfde toonladder geschreven als de zang van de dieren. Dit is gedaan om het harmonieuze van het woud duidelijk te maken. Het ziet er allemaal misschien niet realistisch uit, maar voor zover ik de gameplay heb gezien is het wel erg leuk om het bos op je eigen tempo te verkennen.

Fe wordt begin 2018 uitgebracht voor Xbox One, PlayStation 4, via Origin voor pc en Nintendo Switch. De makers kijken of er nog iets leuks met bijvoorbeeld de HD Rumble op Switch kan worden gedaan, maar verzekeren me dat er geen game-changing aanpassingen worden gedaan. Ze willen vooral dat elke speler hetzelfde beleeft, op welk platform dan ook.