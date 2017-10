FOK! Wat een weer: Grijs en regenachtig

Oktoberweer komt terug in maart.

In het noorden, midden en oosten van het land is het droog en zijn er brede opklaringen. In het zuidwesten is het inmiddels bewolkt en valt er al wat lichte regen of motregen. In de loop van de avond en nacht breiden bewolking en neerslag zich geleidelijk uit over de rest van het land. De temperaturen lopen aan het begin van de nacht uiteen van 13°C in het zuidwesten tot 8°C in het noordoosten.

In de loop van de nacht loopt de temperatuur langzaam iets op. De zuid- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de kust mogelijk af en toe vrij krachtig. Morgen overdag is het bewolkt en grijs met af en toe regen of motregen. In de avond valt er vooral in de noordelijke helft regen. De maximumtemperatuur ligt rond 16°C. De zuidwestelijke wind neemt boven land toe naar matig en boven zee naar krachtig tot hard, 6 tot 7 Bft. (Bron: KNMI)

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:21 Zon onder: 18:29 Zonkracht: 2/1



